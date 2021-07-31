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Житель белорусской деревни погиб при чистке бассейна

Как сообщает Следственный комитет Беларуси, в деревне Лужки Смолевичского района погиб местный житель во время чистки бассейна.

Фото: Следственный комитет

В СК поясняют, что мужчина использовал специальный пылесос, который подключил с помощью самодельного удлинителя к электрощитку. Во время работы перегорел провод. Мужчина хотел его починить и погиб от удара током. Ему было 38 лет.

По факту гибели проводится проверка, назначены экспертизы.
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