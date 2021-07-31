"Над изданием работают: переводчица Алена Петрович, редактор Наталья Давыдовская, корректор Анастасия Антимоник, дизайнер Кристина Иванцова, пишет Смартпресс. Основа обложки – от художника Брайана Селзника (США)", - говорится в сообщении в Facebook.





Ранее в издательстве вышли на белорусском языке две первые части истории о Гарри Поттере – "Философский камень" (Гары Потэр і філасофскі камень) и "Тайная комната" (Гары Потэр і Таемная зала).