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Анонсирован выход книги "Гарри Поттер и узник Азкабана" на белорусском языке

Издательство "Янушкевіч" сообщило, что книга "Гарри Поттер и узник Азкабана" ("Гары Потэр і вязень Азкабана") на белорусском языке выйдет 16 октября 2021 года.

"Над изданием работают: переводчица Алена Петрович, редактор Наталья Давыдовская, корректор Анастасия Антимоник, дизайнер Кристина Иванцова, пишет Смартпресс. Основа обложки – от художника Брайана Селзника (США)", - говорится в сообщении в Facebook.

Ранее в издательстве вышли на белорусском языке две первые части истории о Гарри Поттере – "Философский камень" (Гары Потэр і філасофскі камень) и "Тайная комната" (Гары Потэр і Таемная зала).
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