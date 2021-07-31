Анонсирован выход книги "Гарри Поттер и узник Азкабана" на белорусском языке
Издательство "Янушкевіч" сообщило, что книга "Гарри Поттер и узник Азкабана" ("Гары Потэр і вязень Азкабана") на белорусском языке выйдет 16 октября 2021 года.
"Над изданием работают: переводчица Алена Петрович, редактор Наталья Давыдовская, корректор Анастасия Антимоник, дизайнер Кристина Иванцова, пишет Смартпресс. Основа обложки – от художника Брайана Селзника (США)", - говорится в сообщении в Facebook.
Ранее в издательстве вышли на белорусском языке две первые части истории о Гарри Поттере – "Философский камень" (Гары Потэр і філасофскі камень) и "Тайная комната" (Гары Потэр і Таемная зала).
13:40 31/07/2021
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