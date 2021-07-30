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По требованию прокуратуры в Бресте ликвидировали еще четыре учреждения

В надзорном ведомстве посчитали, что деятельность этих учреждений не отвечала указанным в их уставах целям и предмету.


Администрации Ленинского и Московского районов города Бреста приняли решения о ликвидации просветительского социально-информационного учреждения «РАВЕНСТВОиСПРАВЕДЛИВОСТЬ», культурно-просветительского учреждения «Брестский Аазис», культурно-просветительского учреждения «ЕВРОПЕЙСКАЯ БРАМА» и информационно-консалтингового учреждения «Агентство Пропус».

Как сообщили в областной прокуратуре, пишет 1reg.by, было установлено, что от имени учреждения «Агентство Пропус» фактически «готовились и реализовывались противоправные действия, в том числе массовые беспорядки, иные экстремистские проявления в отношении Беларуси, публиковались призывы к введению санкций и экономическому давлению на страну, иным шагам во вред национальной безопасности».

Что касается учреждения «Брестский Аазис», то оно проводило мероприятия во взаимодействии с информационно-консалтинговым учреждением «Агентство регионального развития «Дзедзич» (ликвидировано решением администрации Ленинского района города Бреста от 2 июля 2021 года), а также гражданами, в отношении которых прокуратура города уже приняла меры реагирования.

«Они занимались деятельностью, которая вела к повышению напряженности в обществе, способствовала созданию атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждала к агрессии», – считают в надзорном ведомстве.

Там также отметили, что аналогичные нарушения выявлены в деятельности остальных ликвидированных учреждений.
Источник: Алесь Верасень
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