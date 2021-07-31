Платежи за большие квартиры вырастут. Коммунальники рассказали, что изменится в жировках
В июле белорусы уже получили жировки нового образца и с новыми тарифами на теплоснабжение, а теперь стало известно, что изменится в оплате коммуналки это осенью. Как сообщает портал коммунальной грамотности, с 1 сентября стоимость некоторых услуг будет рассчитываться исходя из квадратного метра. В итоге, те, кто живет в маленьких квартирах, могут рассчитывать на снижение суммы в жировке, а вот жильцам просторных квартир придется платить за коммуналку больше.
Фото: Myfin.by
По словам начальника отдела методологии экономических процессов и оплаты труда Министерства жилищно-коммунального хозяйства Елены Макаровой, с 1 сентября изменится и механизм начисления платы за техобслуживание лифта и уборку подъездов.
Сейчас сумма зависит от количества зарегистрированных в квартире жильцов, пишет Myfin.by, по новым же правилам плата за эти услуги привязывается к площади жилого помещения – по такому принципу сейчас оплачивают техобслуживание жилого дома.
Вот как это будет выглядеть на практике.
|услуга
|как платим сейчас
|как будем платить с 1 сентября
|техобслуживание лифта
|1,5 рубля с человека
|0,0165 рубля за 1 метр квадратный
|санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома в Минске
|0,85 рубля с человека
|0,0362 рубля за 1 метр квадратный
|санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома в областях
|0,71 рубля с человека
|0,0407 рубля за 1 метр квадратный
|электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования (за исключением лифта) в Минске
|0,71 рубля с человека
|0,0224 рубля за 1 метр квадратный
|электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования (за исключением лифта) в областях
|0,71 рубля с человека
|0,0198 рубля за 1 метр квадратный
Напомним, тарифы на услуги ЖКХ поднимались в этом году дважды: в январе и в июне. Правда, как обращают внимание коммунальники, из-за появления новой строки в жировках за июнь (речь про «управление общим имуществом совместного домовладения») тарифы на некоторые другие услуги станут чуть ниже.
На примере конкретных платежей это выглядит так:
|услуга
|как платили раньше
|как платим с июля
|техобслуживание на 1 метр квадратный
|0,1322 рубля
|0,1238 рубля
|обращение с твердыми коммунальными отходами (в домах с мусоропроводом) за 1 метр кубический
|10,5685 рубля
|10,252 рубля
|обращение с твердыми коммунальными отходами (в домах без мусоропровода или если он заварен) за 1 метр кубический
|9,2583 рубля
|8,9418 рубля
|санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома в областях и в Минске
|0,74 и 0,88 рубля
|0,71 и 0,85 рубля
|техобслуживание лифта за 1 человека
|1,5 рубля
|1,43 рубля
– После введения новшеств общая сумма платежей снизится для владельцев небольших квартир, в которых проживает много людей, а также жильцов домов с заваренными или отсутствующими мусоропроводами, – говорит специалист. –А вот для владельцев и нанимателей просторных квартир коммунальные платежи вырастут за счет возросших сумм (не тарифов!) в строках по техобслуживанию лифта и уборке подъезда.
13:13 31/07/2021
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