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Платежи за большие квартиры вырастут. Коммунальники рассказали, что изменится в жировках

В июле белорусы уже получили жировки нового образца и с новыми тарифами на теплоснабжение, а теперь стало известно, что изменится в оплате коммуналки это осенью. Как сообщает портал коммунальной грамотности, с 1 сентября стоимость некоторых услуг будет рассчитываться исходя из квадратного метра. В итоге, те, кто живет в маленьких квартирах, могут рассчитывать на снижение суммы в жировке, а вот жильцам просторных квартир придется платить за коммуналку больше.

Фото: Myfin.by

По словам начальника отдела методологии экономических процессов и оплаты труда Министерства жилищно-коммунального хозяйства Елены Макаровой, с 1 сентября изменится и механизм начисления платы за техобслуживание лифта и уборку подъездов.

Сейчас сумма зависит от количества зарегистрированных в квартире жильцов, пишет Myfin.by, по новым же правилам плата за эти услуги привязывается к площади жилого помещения – по такому принципу сейчас оплачивают техобслуживание жилого дома.


Вот как это будет выглядеть на практике.

услугакак платим сейчаскак будем платить с 1 сентября
техобслуживание лифта1,5 рубля с человека0,0165 рубля за 1 метр квадратный
санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома в Минске0,85 рубля с человека0,0362 рубля за 1 метр квадратный
санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома в областях0,71 рубля с человека0,0407 рубля за 1 метр квадратный
электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования (за исключением лифта) в Минске0,71 рубля с человека0,0224 рубля за 1 метр квадратный
электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования (за исключением лифта) в областях0,71 рубля с человека0,0198 рубля за 1 метр квадратный

Напомним, тарифы на услуги ЖКХ поднимались в этом году дважды: в январе и в июне. Правда, как обращают внимание коммунальники, из-за появления новой строки в жировках за июнь (речь про «управление общим имуществом совместного домовладения») тарифы на некоторые другие услуги станут чуть ниже.

На примере конкретных платежей это выглядит так:

услугакак платили раньшекак платим с июля
техобслуживание на 1 метр квадратный0,1322 рубля0,1238 рубля
обращение с твердыми коммунальными отходами (в домах с мусоропроводом) за 1 метр кубический10,5685 рубля10,252 рубля
обращение с твердыми коммунальными отходами (в домах без мусоропровода или если он заварен) за 1 метр кубический9,2583 рубля8,9418 рубля
санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома в областях и в Минске
0,74 и 0,88 рубля0,71 и 0,85 рубля
техобслуживание лифта за 1 человека1,5 рубля1,43 рубля

– После введения новшеств общая сумма платежей снизится для владельцев небольших квартир, в которых проживает много людей, а также жильцов домов с заваренными или отсутствующими мусоропроводами, – говорит специалист. –А вот для владельцев и нанимателей просторных квартир коммунальные платежи вырастут за счет возросших сумм (не тарифов!) в строках по техобслуживанию лифта и уборке подъезда.
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