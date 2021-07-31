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В РНПЦ психического здоровья произошло задымление – эвакуировали 420 пациентов

Задымление обнаружили медики в одном из корпусов РНПЦ. Приезжали 9 машин МЧС.


Фото: БЕЛТА

В Министерстве здравоохранения рассказали, что 31 июля в районе 7 утра в РНПЦ психического здоровья сработала система пожарооповещения. Проводилась эвакуация людей, пишет kp.by. Подробности случившегося опубликовали в телеграм-канале Минздрава.

- Дежурные медицинские работники в субботу, 31 июля, обнаружили в одном из корпусов задымление. На помощь медикам прибыли 9 машин МЧС. Было эвакуировано 420 пациентов и 40 медработников, - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что спасатели сработали оперативно и источник задымления был найден.

- На данный момент все пациенты уже вернулись в свои палаты. Проводится служебное расследование ситуации, - отметили в Минздраве.
Источник: Инна Корсак
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