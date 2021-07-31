



Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения Михалис Хадзипантелас, сообщает Sputnik.





Данные меры будут действовать как минимум до 31 августа. Они вызваны ростом количества зараженных COVID-19: ежедневно выявляется около 800 инфицированных.





«Мы решили ужесточить некоторые меры, чтобы ограничить смертельный вирус до того, как у системы здравоохранения будут проблемы», — сказал Хадзипантелас.





По его словам, SafePass сейчас потребуется во всех помещениях, а также на открытом воздухе, где одновременно присутствуют свыше 10 человек.





Кроме того, граждане, въезжающие в республику, с седьмого дня после прибытия должны сделать обязательный ПЦР-тест.