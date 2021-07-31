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Минздрав Кипра обязал туристов еженедельно сдавать тест на коронавирус

Контроль за наличием «карты безопасности» SafePass усиливается на Кипре, от туристов будут требовать проходить тест на коронавирус через неделю пребывания на острове.


Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения Михалис Хадзипантелас, сообщает Sputnik.

Данные меры будут действовать как минимум до 31 августа. Они вызваны ростом количества зараженных COVID-19: ежедневно выявляется около 800 инфицированных.

«Мы решили ужесточить некоторые меры, чтобы ограничить смертельный вирус до того, как у системы здравоохранения будут проблемы», — сказал Хадзипантелас.

По его словам, SafePass сейчас потребуется во всех помещениях, а также на открытом воздухе, где одновременно присутствуют свыше 10 человек.

Кроме того, граждане, въезжающие в республику, с седьмого дня после прибытия должны сделать обязательный ПЦР-тест.
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