Израиль первым в мире начал массовую вакцинацию третьей дозой Pfizer

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Вакцинацию третьей дозой начали для лиц старше 60 лет.





Отмечается, пишет Гордон, что такое решение было принято в связи с новой волной коронавируса в стране, поскольку количество новых случаев достигает до 2 тыс. в день.





Издание добавляет, что третья доза "вряд ли остановит рост числа случаев, но, как ожидается, снизит риск серьезного заболевания COVID-19 среди пожилого населения".





Одними из первых, кто получил третью дозу вакцины, стали 60-летний президент Израиля Ицхак Герцог вместе со своей женой. Герцог выразил гордость, что Израиль стал первой страной, которая ввела дополнительную дозу.





Контекст:

Вакцинация от коронавируса в Израиле началась 19 декабря 2020 года. Граждан страны прививают препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech.





К 30 июля в Израиле, по данным минздрава, как минимум одну дозу вакцины получили 5,7 млн человек (или 61,84% населения). Полностью вакцинированы 5,3 млн человек (57%).





С июня в Израиле начали прививать подростков в возрасте 12–16 лет.





На фоне снижения уровня заболеваемости в Израиле с 1 июня начали отменять карантинные ограничения, с 15 июня в стране отменили требование носить маски в помещениях. Но после того, как в стране начал распространяться доминирующий в мире "индийский" штамм коронавируса, эту норму вернули. В последние две недели суточный прирост новых случаев достиг 2 тыс. человек – это максимум с середины марта.





С начала пандемии в Израиле подтвердили 870 781 случай COVID-19, из них – 6,5 тыс. с летальным исходом.







