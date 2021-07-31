"В отношении меня и Олега Граблевского изменена мера пресечения и мы из-под ареста вышли под поручительство", - говорится в сообщении.





Дроздовский отметил, пишет Смартпресс, что следствие продолжается, но никакой дополнительной информации пока сообщить не может.





Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси начал проверку в отношении "Офиса по правам людей с инвалидностью" в конце января. В июле стало известно, что организацию ликвидируют.





Напомним, 22 июля президент Александр Лукашенко сообщил, что в стране идет "зачистка" НКО и НГО, и посетовал, что дается она тяжело, так как там "тысячи людей работают с повернутыми, промытыми за чужие деньги мозг.