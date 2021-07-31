Игорь Александрович, появление штамма «дельта» было ожидаемо?





Однозначно. Название (дельта) уже говорит о последовательном количестве вариантов вирусов. У вируса свой жизненный цикл и даже, можно сказать, свои жизненные задачи. Одна из них очень важная — укорениться в новом ареале. Для этого происходит целый ряд мутаций, это естественная биологическая динамика существования вирусных частиц.





Им нужно обмануть иммунитет, и не всем это удается. Мутация, которая облегчает проникновение вируса или в организм человека, или непосредственно в клетки, нарастание вирусной массы, облегчение передачи от человека к человеку — то, к чему стремится вирус как биологический объект. Это его естественное существование. Целый ряд так называемых старых вирусов, многие годы циркулирующих в человеческой популяции, в той или иной степени становятся более «доброкачественными». Пока в отношении нового коронавируса мы этого не видим.





Какими клинически значимыми особенностями выделяется «дельта»?





Это не другое заболевание, но мы ищем мелкие особенности, которые важны: вирус стал более контагиозен, помолодел контингент (встречается больше пациентов 40–50 лет, вполне трудоспособного возраста), укорачивается инкубационный период (2–9 суток, хотя обычно 4–6 суток), цикл заболевания становится более компактным.





Если раньше ждали ухудшения на 8–9-й день, то сейчас —на 6–7-й. Клиническая картина достаточно серьезная, это чрезвычайно важный момент. Клинические проявления начинаются с респираторной симптоматики. Возможна ринорея (чаще, чем при других видах вируса), иногда — проблемы ЖКТ (тошнота, рвота, диарея). Запахи при «дельте» пропадают реже.





Такие проявления бывали и при других разновидностях вируса, поэтому особых отличий нет, но эти симптомы встречаются чаще. Большинство случаев в настоящее время вызваны именно «дельтой».





Этот штамм обратил на себя внимание вспышкой, которая была в Индии. Какие уроки мы должны извлечь?





Выпускник нашего медуниверситета работает в одном из индийских штатов на руководящей должности. Он написал статью, основные постулаты которой важны для всех.





Обязательное дистанцирование, проветривание помещений, масочный режим, дезинфекция. Эти меры необходимо соблюдать строго! Если у нас сейчас нет резкого всплеска заболеваемости, то это не значит, что вируса нет совсем. Достаточно пациентов, в т. ч. тяжелых.





Причина индийской трагедии ведь не в самой мутации вируса, а скорее в том, что людям надоели эпидемия и ограничения в бытовой и профессиональной деятельности. Люди вышли в общество. Стали пренебрегать дистанцированием, респираторным этикетом, активно коммуницировать между собой — на Востоке так принято. Это и способствовало распространению вируса…





С 19 июля в Британии отменили практически все коронавирусные ограничения. Значит ли это, что нужно ждать новую вспышку?





Страны, которые отменяют карантин, делают это последовательно. Будет ли там вспышка заболеваемости? Зависит от количества вакцинированных. За вакцинацией будущее! Это серьезное достижение человечества, мера, которая в значительной степени продлила продолжительность жизни людей на протяжении 20-го века. Это касается целого ряда заболеваний.





«Дельта» дает тяжелую, изнуряющую, длительную лихорадку у людей с лишним весом, пожилых, страдающих сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, отмечается тяжелое течение на фоне онкологических, гематологических заболеваний. Поэтому вакцинация этого контингента крайне важна: именно они в основном становятся тяжелыми реанимационными пациентами. ХОБЛ — зона риска. Вакцина решит очень многие вопросы. Во всяком случае тяжести клинического течения, существования общего иммунитета, а это важно. Хорошо помню истории нескольких моих коллег, у которых развивалось это заболевание после вакцинации. Клиническая картина не соответствовала возрасту и факторам риска, она протекала намного легче. И обрывалась довольно внезапно к концу первой — началу второй фазы развития заболевания. Не вышла на тяжесть течения, несмотря на факторы риска.





Вакцинация не является абсолютной гарантией, что человек не заразится. Но она в значительной степени ослабляет тяжесть течения заболевания, в т. ч. у контингента риска.