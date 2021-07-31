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В органах утверждают, что «в них содержались призывы к массовым беспорядкам и хулиганским действиям, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, информация оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь».

Вот список каналов:





«Своя Жабинка»;

«Навiны Бярозы»;

«Береза 97%»;

«Белоозерск 97%»;

«Бешенковичи вчера сегодня завтра»;

«Уручье 97pro»;

«Узда, Узденский район».



