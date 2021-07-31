+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Писатель Виктор Мартинович заметил один из своих романов в магазине конфиската. Вот какие мысли у него по этому поводу

Речь идет о последнем романе «Революция» с лирическим героем – университетским преподавателем.

Писатель Виктор Мартинович заметил один из своих романов в магазине конфиската. Вот какие мысли у него по этому поводу
Роман вышел в частном издательстве «Кнiгазбор», у которого ранее проходили обыски и были заморожены счета. Тираж владельцу Геннадию Винярскому так и не вернули, а до этого книга не могла попасть за границу.
Фото: Виктор Мартинович/ Facebook 


Сегодня автор романа Виктор Мартинович заметил, что его книгу все же продают, но в не в книжном, пишет blizko.by. Вот что он об этом думает:
 
«На сайте магазинов конфиската появился любопытный товар: моя последняя книга. И вроде это хорошая новость: раз торгуют через спецторг, значит, товар «чистый», «допущенный к реализации», хоть и «б/у, без видимых дефектов». С другой стороны, это что-то из деликатных хорроров Найта Шьямалана: видеть написанную тобой книгу в разделе «Каталог конфиската. Печатная продукция». И гадать, что там за история стоит, за этим экземпляром, «б/у  без видимых дефектов». И ведь сам об этом писал, помните, в «Озере Радости», там, где героиня обнаруживает дорогуй ей вещь, память о матери, среди изъятого?:
 
«Она смотрит и не может понять, что объединяет эти вещи, и маленькое объявление у кассы помогает ей: «Торговля товарами, обращенными в доход Республики Беларусь. Весь ассортимент – без гарантии, обмену и возврату не подлежат». Тут есть набор ванн, акриловых  и чугунных. Тут есть бонсай, уже слегка подвявший из-за недостатка света и ухода. Тут есть подарочный рейсфедер, пять одинаковых автомагнитол, туфли рыжего цвета из верблюжьей кожи сорок шестого размера, запонки с бриллиантами и гранатовый браслет. Тут есть все, до чего дотянулась рука правосудия, что было изъято на границе в связи с ненадлежащим оформлением документов, как сообщает нам специальное уведомление на бонсае и на аисте, или отторгнутое для выплаты компенсации морального вреда, как значится рядом с телескопом, владелец которого кого-то явно мощно морально уел.
 
Это выставка человеческого горя, за каждым предметом – трагедия, банкротство и слезы. Часто –тюрьма». 
 
У времени, пережевывающего нас, поистине гранитные зубы».
 


 

 
Источник: Ольга Северина
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]