Роман вышел в частном издательстве «Кнiгазбор», у которого ранее проходили обыски и были заморожены счета. Тираж владельцу Геннадию Винярскому так и не вернули, а до этого книга не могла попасть за границу.

Фото: Виктор Мартинович/ Facebook









Виктор Мартинович заметил, что его книгу все же продают, но в не в книжном, Сегодня автор романазаметил, что его книгу все же продают, но в не в книжном, пишет blizko.by. Вот что он об этом думает:

«На сайте магазинов конфиската появился любопытный товар: моя последняя книга. И вроде это хорошая новость: раз торгуют через спецторг, значит, товар «чистый», «допущенный к реализации», хоть и «б/у, без видимых дефектов». С другой стороны, это что-то из деликатных хорроров Найта Шьямалана: видеть написанную тобой книгу в разделе «Каталог конфиската. Печатная продукция». И гадать, что там за история стоит, за этим экземпляром, «б/у без видимых дефектов». И ведь сам об этом писал, помните, в «Озере Радости», там, где героиня обнаруживает дорогуй ей вещь, память о матери, среди изъятого?:

«Она смотрит и не может понять, что объединяет эти вещи, и маленькое объявление у кассы помогает ей: «Торговля товарами, обращенными в доход Республики Беларусь. Весь ассортимент – без гарантии, обмену и возврату не подлежат». Тут есть набор ванн, акриловых и чугунных. Тут есть бонсай, уже слегка подвявший из-за недостатка света и ухода. Тут есть подарочный рейсфедер, пять одинаковых автомагнитол, туфли рыжего цвета из верблюжьей кожи сорок шестого размера, запонки с бриллиантами и гранатовый браслет. Тут есть все, до чего дотянулась рука правосудия, что было изъято на границе в связи с ненадлежащим оформлением документов, как сообщает нам специальное уведомление на бонсае и на аисте, или отторгнутое для выплаты компенсации морального вреда, как значится рядом с телескопом, владелец которого кого-то явно мощно морально уел.

Это выставка человеческого горя, за каждым предметом – трагедия, банкротство и слезы. Часто –тюрьма».

У времени, пережевывающего нас, поистине гранитные зубы».



















