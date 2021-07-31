







"Максимальные проходные баллы сложились на специальности "программное обеспечение информационных технологий" (371), "информатика и технологии программирования" (362), "информационные системы и технологии (в игровой индустрии)" (361). 360 баллов понадобилось, чтобы поступить на "Информационные системы и технологии (в бизнес менеджменте)" и специальность экономического профиля "Электронный маркетинг", - говорится в сообщении на сайте БГУИР в пятницу, пишет interfax.by.





Проходные баллы на наиболее популярные специальности находятся в диапазоне 360-371. Минимальный проходной балл (сложился в этом году на две специальности "электронные и информационно-управляющие системы физических установок" и "радиоэлектронные системы") повысился: 285 вместо прошлогодних 235.





На первом курсе дневной формы будут учиться 1123 студента. Без экзаменов зачислили 21 абитуриента. Среди них - победители республиканских олимпиад и лауреат специального фонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Студентами заочной формы обучения стали 38 человек.





Абитуриенты, которые подали заявления на бюджетную и платную форму, но не прошли по конкурсу на бюджет, автоматически продолжают участвовать в конкурсе на платную форму обучения. Подача документов на него продлится по 9 августа.







