







Минское море – очень популярное место для отдыха среди жителей столицы. Расположено рядом, в пяти километрах от города. Да и площадь водоема огромная - более 31 квадратного километра. Места хватит всем. Здесь открыто восемь пляжей. Да и другая инфраструктура для отдыха на природе вполне приемлемая.





Местные прозвали Заславское водохранилище морем, то ли для утешения (что моря в Беларуси нет), то ли потому, что многие проводят здесь свой досуг и расслабляются как на курорте.





Недавно СМИ облетели фотографии того самого Минского моря. Ярко-зеленая вода, в которой купаются как взрослые, так и дети. Многие массово жалуются в соцсетях на цвет воды и болотный запах.





Корреспондент Sputnik отправился на Заславское водохранилище и сам удивился, что вода бывает такой зеленой. Заодно узнал у специалистов, есть ли в этом опасность для человека и обитателей подводного мира.









Озеро зеленеет – солнышко блестит





Несмотря на будний день, на берегу водохранилища оказалось довольно-таки много отдыхающих. И все как один не боятся купаться в зеленой воде.





На пляже №5 всех и не сосчитаешь. В водоеме радостно плещутся дети, а родители присматривают за ними с берега.





Минчанка Елена приехала на пляж вместе со своей подругой. Позагорать и детей искупать.





"Дети купаются, а потом отмывать придется. Не стали уже запрещать, вроде бы и запрета на купание не было", - рассказывают молодые мамы.





Сами окунуться в Минское море они не рискнули. Говорят, цвет не внушает доверия.

"Посмотрите, какая зеленая вода. Потому лучше позагорать. Хотя вот пару дней назад я была на этом пляже, цвет был получше, покупалась. Как видите, жива, все нормально", - отмечает одна из мам.





Жительница Витебска Анна приехала погостить к родственникам. Заодно и решила провести жаркий день у воды. На пляж она приходит почти каждый день. Говорит, вода зеленого цвета уже не первую неделю. И ее это никак не смущает.





"Зеленая и зеленая. А что тут такого? Цветет вода, но сама по себе она же чистая. Вид просто непривычный", - уверяет она.





На пляже под навесным зонтиком сидит парень. Купаться, говорит, не собирается.





"Я здесь часто бываю. Могу сказать, что здесь зеленая вода летом – явление привычное. Но чтобы такого яркого цвета. Прям пена ярко-зеленая у берега. Еще такого не видел. Думал, окунусь. Но все же не буду рисковать", - говорит он.





Вода зеленая – торгу нет?





В последние годы минские пляжи хорошо благоустроили. Тут не только лежаки с зонтиками: установлены биотуалеты, раздевалки. Есть источники чистой питьевой воды.





Открылись и кафе. Можно купить шаурму, хот-дог. А захочешь – холодника поешь и жареную рыбу на гриле. Но некоторые продавцы не скрывают: в этом году покупают на пляжах как-то меньше.





"Не знаю, с чем связано. Думаю, потому что жара и вода зеленая. Есть, глядя на такое, не очень как-то хочется. Да и в духоту кусок в горло не лезет", - говорит один из торговцев.





К разговору подключается таксист по имени Андрей. Молодой человек привез на пляж отдыхающих, а сам решил взять паузу и отобедать шаурмой. С его слов, сейчас затишье наступило. Людей на такси возит на озеро немного.





"Если в выходные, так народу много едет. А в будний день не особо. Я, кстати, новости почитал, так пишут, что и рыба дохнет, и вода цвета ужасного. Я бы не полез купаться в такое болото", - говорит собеседник.





Рыба не клюет

Мужчина признается, что рыбачит на водохранилище не первый год. На мой вопрос, не смущает ли его позеленевшая вода, отвечает с улыбкой:





"Смущает, но она же зеленая каждый год. А вот клеву нет! Только одну рыбину вытащил. Но я так, для себя, хотя хотелось бы больше споймать", - сокрушается он.





К слову, на берегу немало и мертвой рыбы. Окунь, плотва, лещ. Но больше всего - раков. Неужели от того, что вода позеленела?





Отчего рыба гибнет?

Рыбак-любитель выдвигает свою версию. Живность в воде гибнет от жары, никто ее не травит в водоеме.





"Такая жара, что тяжело всем, не только людям. Хотя в центре водохранилища и почище будет вода, а рыба вся там на дне. С берегу вообще нет смысла ловить", - рассказывает мужчина.









Зеленая вода – опасна?





Способна ли "зеленая вода" нанести вред экологии и почему вообще водоросли цветут - Sputnik обратился за разъяснениями к специалисту.





"Цветение" воды в водоемах - естественный процесс. Но наиболее яркое его проявление мы можем видеть этим летом. Связано это, прежде всего, с высокими температурами, у нас необычно жаркое лето. Почти каждый день рекорды по температурному режиму. И в итоге водоросли быстро размножаются", - рассказывает зам. председателя Совета Белорусского общественного объединения "Экологическая инициатива" Ольга Волкова.





По ее словам, цветение воды может наблюдаться достаточно долго, пока ночные температуры не начнут падать.





"Средние температуры начинают падать быстро. Уже в сентябре-октябре ночью столбик термометра местами может опускаться до нуля градусов. И это приведет к остановке процесса "цветения" водорослей", - говорит специалист.





Губят рыбу не водоросли





Для рыб губительны не столько сами водоросли, сколько низкое содержание кислорода в воде.





"Как в воздухе, так и в воде – один и тот же принцип. Чем выше температура - тем меньше кислорода. Чем холоднее – тем больше кислорода. Сейчас вода прогревается до необычных температур. Конечно, содержание в ней кислорода меньшее, нежели в прохладное время года", - отмечает Ольга Волкова.



Почему такой кислотный цвет воды?





Читатели sputnik.by отмечают, что зеленоватый цвет воды отмечается на многих озерах, исключение – редкие водоемы. Но цвет воды на Заславском водохранилище – особенно яркий, кислотно-зеленый. Якобы вода там цветет так сильно из-за гидрохимических условий Минского моря.





Со слов специалиста, яркость водорослей не добавляет больше или меньше вреда. Окрас воды – не что иное, как разновидность сине-зеленых водорослей.





"В одних водоемах колонии водорослей одного цвета, они могут быть не такими яркими. В других озерах водоросли имеют более выраженный цвет. Все это микроводоросли (цианобактерии), а не те что растут на дне водоемов. С ними бороться сложно. Если выкосить водоросли на дне водоема, то это не поможет изменить цвет "цветущей" воды. Хотя это помогает убирать застойные явления и приводит к улучшению качества воды в водоеме", - поделилась мнением Волкова.



А можно ли купаться в зеленой воде?





Если коротко – водоросли не приносят вреда человеческому организму. Глотать, конечно, зеленую воду нельзя, чревато отравлением, а вот купаться - можно.





Как говорится на сайте Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, санслужбы каждую неделю оценивают состояние водоемов.





Например, минские пляжи эпидемиологи проверяют с июня. Оценивают и то, как содержатся зоны отдыха, и прилегающие акватории, смотрят и на санитарное состояние площадок для сбора мусора, подъездных путей и стоянок для машин.

Но самое главное, эпидемиологи производят лабораторный контроль воды по показателям безопасности.





Где неподалеку от Минска можно купаться?

На сегодня запретов на купание в озерах вокруг Минска нет. По данным на 29 июля 2021 года, официально разрешено купаться на 21 минском пляже в 5 зонах рекреации: "Заславское" - 8 пляжей (№ 1,2,3,4,5,6,8,9), "Криница" − 2 пляжа (№ 3,4), "Дрозды" − 5 пляжей (№ 2,5,6,7,8), "Цнянское" − 5 пляжей (№ 1,2,3,4,5), "Комсомольское озеро" − 1 пляж (№ 1).





"Все пробы воды соответствуют гигиеническому нормативу по показателям микробиологической безопасности, в том числе − кишечная палочка. На основании комплексной оценки водных объектов в настоящее время купание на официальных пляжах Минска не запрещено", - сообщается на сайте Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.





Однако специалисты напоминают, что купаться можно только на пляжах, а для питья и мытья овощей, фруктов нужно использовать бутилированную воду.





"Зеленым морем не испугать"

Отменять купальный сезон минчане, судя по всему, и не планировали. Даже если бы запреты на купания были.





"Ну покрутятся на пляже, посмотрят на эту зеленую воду, да и прыгнут в нее. Жара такая сильная. И август, говорят, тоже жаркий будет", - отметила одна пожилая женщина на пляже.





Говорит, что запреты ничего в данном случае не решают. На пляже с зеленой водой уж получше будет, нежели у телевизора в душной квартире.





Так оно и есть. Если уж в будний полдень четверга людей у воды немало, то нетрудно догадаться, сколько будет желающих искупаться в выходные.

И цвет воды тут никакой роли не играет. На пляже будет не протолкнуться. Гарантированно.



















