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Суд начнет работу по делу о ликвидации БАЖ 11 августа

Верховный суд назначил на 11 августа предварительное заседание по делу о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов.



"Верховный суд Беларуси возбудил гражданское дело по иску министерства юстиции о ликвидации общественного объединения "Белорусская ассоциация журналистов". Предварительное судебное заседание назначено 11 августа в здании Верховного суда", - говорится в сообщении на сайте БАЖ в пятницу.

Ожидается, пишет interfax.by, что заседание будет открытым, сказано в сообщении.

Ранее БАЖ заявила о намерении оспорить предупреждение министерства юстиции, подавшего иск о её ликвидации.

Минюст подал в Верховный суд Беларуси исковое заявление о ликвидации БАЖ в связи непринятием мер по устранению нарушений со стороны ассоциации и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства.

В ассоциации "категорически не согласны с претензиями Минюста". Предупреждение было вынесено в июле.

В БАЖ напомнили, что так же в июле в офисе ассоциации прошёл обыск. "У организации нет доступа к уставным документам, печатям организации и договорам аренды, указанным в предупреждении. Мы даже не знаем, что вывезли из офиса БАЖ", - утверждают в ассоциации.

Как сообщалось, в Беларуси 14-15 июля прошли обыски у сотрудников ряда неправительственных организаций и негосударственных СМИ.

В Следственном комитете Беларуси это объяснили причастностью к теневым денежным потокам и неуплате налогов.
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