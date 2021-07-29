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Добра в Беларуси станет меньше?!

В Беларуси не останется эффективных фондов, которые доказали на практике, что способны аккумулировать и поддерживать социальные и социально-коммерческие проекты.


Руководитель конкурса социальных проектов Social Weekend и соучредитель фонда «Добра» Александр Скрабовский на днях написал на своей странице в Фейсбук:

Дорогие, мы не располагаем никакой официальной информацией о предстоящем суде по ликвидации фонда. Но ликвидация “Добра” для меня вполне логичный процесс, когда вокруг столько зла, желчи и страусиности.

А пока: две подряд в затяг полной грудью, без кашля ) Ещё полетаем!

Бодрее, смелее!

Как отметил Александр, фонду вменяют «уклонение в своей деятельности от целей, предусмотренных уставом».

Благодаря деятельности фонда “Добра” была оказана поддержка сотням социальных проектов в Беларуси, пишет 1reg.by.

– Понятно, что на каждую черточку в формулировке цели, не то что букву или слово, у нас жменя добрых дел. Только достоверно рожденных и состоявшихся проектов более 400. Т.е. ПО ПРОЕКТУ В НЕДЕЛЮ ВСЕ 8 ЛЕТ, в среднем, – сообщает Скрабовский.

Отметим, что среди первых «выпускников» конкурса социальных проектов, к примеру,  поисково-спасательный отряд «Ангел», который за время своей деятельности помог в поиске сотен белорусов, как в стране, так и за рубежом.
Источник: Антон Александров
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