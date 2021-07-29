Добра в Беларуси станет меньше?!





Руководитель конкурса социальных проектов Social Weekend и соучредитель фонда «Добра» Александр Скрабовский на днях написал на своей странице в Фейсбук:





Дорогие, мы не располагаем никакой официальной информацией о предстоящем суде по ликвидации фонда. Но ликвидация “Добра” для меня вполне логичный процесс, когда вокруг столько зла, желчи и страусиности.





А пока: две подряд в затяг полной грудью, без кашля ) Ещё полетаем!





Бодрее, смелее!





Как отметил Александр, фонду вменяют «уклонение в своей деятельности от целей, предусмотренных уставом».





Благодаря деятельности фонда “Добра” была оказана поддержка сотням социальных проектов в Беларуси, пишет 1reg.by.





– Понятно, что на каждую черточку в формулировке цели, не то что букву или слово, у нас жменя добрых дел. Только достоверно рожденных и состоявшихся проектов более 400. Т.е. ПО ПРОЕКТУ В НЕДЕЛЮ ВСЕ 8 ЛЕТ, в среднем, – сообщает Скрабовский.





Отметим, что среди первых «выпускников» конкурса социальных проектов, к примеру, поисково-спасательный отряд «Ангел», который за время своей деятельности помог в поиске сотен белорусов, как в стране, так и за рубежом.







