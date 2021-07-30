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Ученые открыли новую форму материи

Благодаря работе Большого адронного коллайдера ученым удалось открыть дважды очарованный тетракварк, что является сегодня для науки новой формой материи. Европейский совет ядерных исследований (CERN) объяснил чем эта частица является уникальной.


Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу CERN.

Согласно данным исследований, дважды очарованный тетракварк является своего рода уникальной частицой среди своих собратьев, поскольку содержит в себе сразу два очарованные кварка и никаких антикварков.

Специалисты CERN отмечают, что новая форма матери является экзотической, потому что ученые всегда считали, что адроны могут состоять лишь из:

- пары кварк-антикварк (соответствующий адрон называется мезоном)

- объединения трех кварков (соответствующий адрон называется барионом. Это со своей стороны есть, например, протоны, или же нейтроны)

"Барионов и мезонов известно много, и они хорошо изучены. Однако более 50 лет назад было сделано предположение, что существуют адроны, состоящие из четырех и даже пяти кварков - тетракварки и пентакварки", - сообщают исследователи.

Сегодня ученым уже удалось обнаружить 4 пентакварка (объединение пяти кварков) и около 20 тетракварков (объединение четырех кварков).
Источник: Сергей Пышкин
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