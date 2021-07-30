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Певице Шакире грозит срок за неуплату налогов в размере €14,5 млн

CentralAsia (CA) - Певица Шакира может предстать перед судом в Испании за якобы уклонение от уплаты налогов на сумму 13 миллионов фунтов стерлингов, пишет газета Daliy Mail.



Испанская прокуратура обвиняет 44-летнюю певицу в шести преступлениях, которые могут привести к тюремному заключению, пишет centralasia.media, если она будет осуждена.

Прокуратура утверждает, что артист прекратила платить налоги в Испании в 2012, 2013 и 2014 годах.

Шакира ранее говорила, что в те годы она жила на Багамах и не была жительницей Испании, а лишь «время от времени» посещала страну.

Теперь судья пришел к выводу, что есть «основания» для того, чтобы Шакира предстала перед судом за якобы уклонение от выплаты 14,5 миллионов евро.

Отмечается, что Шакира планирует подать апелляцию в суд Барселоны. На допросе певица не признала вину. Она опровергла все обвинения еще тогда, когда жила в Испании в период с 2011 по 2014 год.
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