Певице Шакире грозит срок за неуплату налогов в размере €14,5 млн









Испанская прокуратура обвиняет 44-летнюю певицу в шести преступлениях, которые могут привести к тюремному заключению, пишет centralasia.media, если она будет осуждена.





Прокуратура утверждает, что артист прекратила платить налоги в Испании в 2012, 2013 и 2014 годах.





Шакира ранее говорила, что в те годы она жила на Багамах и не была жительницей Испании, а лишь «время от времени» посещала страну.





Теперь судья пришел к выводу, что есть «основания» для того, чтобы Шакира предстала перед судом за якобы уклонение от выплаты 14,5 миллионов евро.





Отмечается, что Шакира планирует подать апелляцию в суд Барселоны. На допросе певица не признала вину. Она опровергла все обвинения еще тогда, когда жила в Испании в период с 2011 по 2014 год.