Белорусы требуют от властей открытого суда над Колесниковой и Знаком

Письмо уже подписали известные белорусы, в том числе Светлана Алексиевич, Надежда Остапчук, Владимир Цеслер, Александра Герасименя, Елена Левченко, Ольга Ковалькова, Павел Латушко, Сергей Чалый, Маргарита Левчук, Наталья Дулина, Андрей Курейчик.

Суд над Марией Колесниковой и Максимом знаком должен начаться 4 августа. Если он будет закрытым, ни представители независимых СМИ, ни другие граждане не смогут присутствовать на заседаниях.





Кто такие Мария Колесникова и Максим Знак?

Мария Колесникова — флейтистка и арт-директорка. В мае 2020 года она присоединилась к команде будущего кандидата в президенты Виктора Бабарико и с тех пор вдохновляет беларусов отстаивать свои права. Я





ркие события в Беларуси с участием Марии впечатлили миллионы людей по всему миру — с сентября 2020 года Мария получила семь международных наград.





Максим Знак — выдающийся юрист и лектор, кандидат юридических наук, получил степень MBA, входит в международные рейтинги юристов Chambers Europe, Who is Who Legal, IFLR-500.





В мае 2020 года Максим присоединился к команде Виктора Бабарико, чтобы помогать команде штаба с юридическими вопросами и публично рассказывать беларусам о законных правах и юридических процедурах. Позже Максим Знак представлял интересы Светланы Тихановской.