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На проспекте Независимости в Минске столкнулись 10 машин

В Минске на проспекте Независимости произошло массовое ДТП, столкнулись 10 автомобилей, сообщает в своем телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома в пятницу.

По предварительной информации, сегодня около 8.45 водитель автомобиля "Ниссан", двигаясь по проспекту Независимости со стороны МКАД в направлении улицы Калиновского, при перестроении в крайнюю левую полосу для движения не уступил дорогу автомобилю "Фольксваген" и вблизи дома №161б совершил с ним столкновение. 

От удара "Фольксваген" выехал на полосу встречного движения и совершил ряд столкновений с двигавшимися в прямом встречном и попутном направлении авто. Столкнулись десять единиц транспорта.

В ДТП пострадали два человека. Они доставлены в медицинское учреждение. 

Проводится проверка.
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