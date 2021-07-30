На проспекте Независимости в Минске столкнулись 10 машин

По предварительной информации, сегодня около 8.45 водитель автомобиля "Ниссан", двигаясь по проспекту Независимости со стороны МКАД в направлении улицы Калиновского, при перестроении в крайнюю левую полосу для движения не уступил дорогу автомобилю "Фольксваген" и вблизи дома №161б совершил с ним столкновение.





От удара "Фольксваген" выехал на полосу встречного движения и совершил ряд столкновений с двигавшимися в прямом встречном и попутном направлении авто. Столкнулись десять единиц транспорта.





В ДТП пострадали два человека. Они доставлены в медицинское учреждение.





Проводится проверка.