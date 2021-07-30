За сутки в Литве задержали 137 нелегалов из Беларуси
За минувшие сутки, по предварительным данным, задержано 137 мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси и Литвы, сообщила в пятницу Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).
У большинства из них (106) были документы граждан Ирака или же они представились гражданами этой страны.
В этом году в Литву из Беларуси к полуночи пятницы пыталось попасть 3282 нелегальных мигранта. Это число более чем в 40 раз больше, чем было за весь 2020 год.
Среди задержанных на границе с Беларусью преобладают граждане Ирака или те, кто ими представляется - 2111.
Большая часть задержанных пытается через Литву попасть в государства Западной Европы, утверждают пограничники.
Из-за заметно возросшего потока мигрантов правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию. Должностные лица страны считают, что выросшие потоки миграции является организованной минским режимом акцией против Литвы.
Источник: delfi.lt
17:17 30/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение