Егуди Игаэля задержали 27 июля на проспекте Независимости. Омоновцам не понравилась его майка с надписью "Против насильственной вакцинации". В Ленинском РУВД на мужчину составили протокол по ст. 24.23 КоАП — за несанкционированное пикетирование.





Дело Егуди 30 июля рассматривала судья Ленинского района Татьяна Шотик.





На суде Егуди заявил будто сотрудники Окрестина сказали, что у него нет никаких прав. Также он сообщил, что его не ознакомили с материалами дела и не разрешили позвонить адвокату. Он потребовал, чтобы в местах лишения свободы соблюдались его права.





Адвокат ходатайствовал, чтобы к делу приобщили письмо от работодателя, где говорится, что Егуди работает в фонде "Открытые сердца", является внештатным корреспондентом газеты "Вечерний Могилев" и делает все для поддержки действующего конституционного строя.





На суде мужчина несколько раз заявлял о нарушении своих прав и вообще не понимал, почему его судят. Также добавил, что поддерживает Лукашенко.





Однако судья Шотик посчитала вину Егуди полностью доказанной и присудила ему шестисуточный арест.