+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Бесчеловечность, месть, зависть". Врачи о давлении на частные медцентры и больных за решеткой

Что происходит с частными медцентрами, где бесплатно оказывали медицинскую помощь пострадавшим от репрессий. Сильная перегрузка врачей в Беларуси в связи с отъездами и увольнениями медиков по политическим причинам. Неоказание надлежащей медицинской помощи за решеткой.

"Бесчеловечность, месть, зависть". Врачи о давлении на частные медцентры и больных за решеткой
Свабода обсуждает важнейшие события, изменения и тенденции в системе здравоохранения Беларуси вместе с онкологом Надеждой Петровской и гастроэнтерологом и эндоскопистом Лидией Тарасенко.

Гастроэнтеролог и эндоскопист Лидия Тарасенко, которая сейчас работает в Украине, а ранее заведовала отделением эндоскопии в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии. Лидия уехала из Беларуси в Украину в прошлом году из-за политической ситуации в стране.

Детский онколог Надежда Петровская, работающая по специальности в чешском Крумлово. Надежда заведовала отделением РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Осенью уволилась в знак протеста, когда в РПНЦ вопреки воле персонала изменили руководство. За участие в акциях протеста ее наказывали штрафом и арестами.

Смотрите дискуссию на видео:
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]