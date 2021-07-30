Об этом сообщает РИА "Новости".





Во время вспышки в городе выявлены не меньше 184 заразившихся. Вирус уже распространился на 26 населенных пунктов в 15 провинциях страны, передаёт гонконгская газета South China Morning Post.





Как минимум в 52 случаях геном вируса оказался таким же, как у обнаруженного на борту вернувшегося из России борта. Первые заражения были зафиксированы у работников местного аэропорта, предполагается, что болезнь начала распространяться с уборщиков московского рейса.





Население Нанкина — 8,5 миллионов человек, почти всё население будет протестировано на коронавирус. Власти Китая ещё в прошлом году заявили, что сумели взять ситуацию с коронавирусом под контроль. Для этого в городах и провинциях, где выявляется вирус, вводятся жесточайшие карантинные меры.





Однако китайская статистика контролируется правящей в стране компартией и её достоверность оценить практически невозможно. В частности, США обвиняет Пекин в том, что компартия долго задерживала информацию о начале пандемии, что помогло ей распространиться по миру.





Россия — одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран в мире. Только по официальной статистике в стране умерли почти 158 тысяч больных с ковидом. Многие демографы считают оценку заниженной в разы.





По официальным данным, в России с начала пандемии выявлено 6 242 066 случаев заражения коронавирусом нового типа. В Китае — около 105 тысяч человек. Население Китая почти 1,4 миллиарда человек, плотность в крупных городах значительно превышает российскую.