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Китайские власти назвали прилетевший из Москвы самолет рассадником COVID-19

Власти Нанкина, китайского города на востоке страны, назвали прилетевший из Москвы пассажирский самолёт авиакомпании Air China источником масштабной вспышки COVID-19.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Во время вспышки в городе выявлены не меньше 184 заразившихся. Вирус уже распространился на 26 населенных пунктов в 15 провинциях страны, передаёт гонконгская газета South China Morning Post.

Как минимум в 52 случаях геном вируса оказался таким же, как у обнаруженного на борту вернувшегося из России борта. Первые заражения были зафиксированы у работников местного аэропорта, предполагается, что болезнь начала распространяться с уборщиков московского рейса.

Население Нанкина — 8,5 миллионов человек, почти всё население будет протестировано на коронавирус. Власти Китая ещё в прошлом году заявили, что сумели взять ситуацию с коронавирусом под контроль. Для этого в городах и провинциях, где выявляется вирус, вводятся жесточайшие карантинные меры.

Однако китайская статистика контролируется правящей в стране компартией и её достоверность оценить практически невозможно. В частности, США обвиняет Пекин в том, что компартия долго задерживала информацию о начале пандемии, что помогло ей распространиться по миру.

Россия — одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран в мире. Только по официальной статистике в стране умерли почти 158 тысяч больных с ковидом. Многие демографы считают оценку заниженной в разы.

По официальным данным, в России с начала пандемии выявлено 6 242 066 случаев заражения коронавирусом нового типа. В Китае — около 105 тысяч человек. Население Китая почти 1,4 миллиарда человек, плотность в крупных городах значительно превышает российскую.
Источник: svoboda.org
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