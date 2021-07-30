



За наезд на пятерых военных во время протестов в августе прошлого года, участие в массовых беспорядках, а также за ложный донос (после ДТП парень въехал на машине в водоем, оставил ее там и заявил об угоне) Мингорсуд приговорил Тихона к 11 годам колонии в условиях усиленного режима. Тихона обвинили по трем статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 293, ч. 1 ст. 400, ч. 1 ст. 14 и ст. 362, сообщает Весна.





Он признал вину только по ст. 400 Уголовного кодекса, по другим статьям не признал. Сегодня судебная коллегия Верховного суда оставила приговор без изменений — Тихона этапируют в колонию на 11 лет.





В судебную коллегию, которая рассматривала жалобу политзаключенного на жесткий приговор, входили Алексей Рыбаков (председательствующий), Андрей Ефремов, Сергей Гуров. В рассмотрении дела участвовала прокурор Гавриленко.





Во время апелляции Тихону Осипову перечислили сроки согласно изменениям в Уголовный кодекс, по которым 1,5 день в колонии числится как 1 день в СИЗО. Под стражей Тихон находится с 11 августа.





Коллегия оставила наказание без изменений, но исключила одну формулировку, касающуюся главного обвинения по ч. 1 ст. 14 и ст. 362 (покушение на убийство сотрудников ОВД). Так, исключили то, что машина Тихона непосредственно перед наездом на силовиков набрала скорость. Как отметила прокурор, Мингорсуд вышел за пределы своей компетенции, когда обозначил этот факт.





В чем обвинили Тихона?

Напомним, по версии обвинения, в ночь с 10 на 11 августа "поддавшись на призывы деструктивных телеграм-каналов, около часа ночи 25-летний минчанин приехал на улицу Притыцкого в Минске для участия в массовых беспорядках. Молодой человек находился за рулем своего BMW, с которого предварительно снял регистрационные знаки.





Игнорируя требования милиции, водитель отказался открыть дверь и остался сидеть в машине. После тронулся с места и сбил пятерых военнослужащих внутренних войск. Наезд был совершен на военнослужащих внутренних войск МВД, находившихся в форменном обмундировании и принимавших участие в охране общественного порядка".





По версии следствия, мужчина скрылся с места происшествия, бросил автомобиль в водоеме недалеко от места совершения преступления. С целью создания алиби позвонила в 102 и заявил об угоне. Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, сообщил недостоверную информацию об обстоятельствах передвижения автомобиля и попросил организовать его поиск.





Пострадавшими выступают военнослужащие-контрактники воинской части 5524 Васильченко, Остапенко, Протос, Волис, Лепешкин. Они заявили требования о возмещении морального вреда: Васильченко — 500 рублей, Волис, Лепешкин, Протас, Остапенко — по 200 рублей. Все суммы компенасованы до суда. Все потерпевшие на суде заявили, что претензий к обвиняемому не имеют.





Второе заседание прошло сначала и оно было почти индентичным первому: те же допросы и вопросы. Пострадавшие военнослужащие почти ничего нового не сообщили суду.





25-летнего Тихона Осипова судили в апреле Минском городском суде за наезд на пять военнослужащих во время протестов в августе прошлого года. Судебный процесс прошел полностью, в прениях прокурор запросил для обвиняемого 12 лет колонии, а адвокат заявил, что Осипов преступление не совершал.





Оставалось только огласить приговор, однако этого не произошло: уголовное дело начали рассматривать заново, с другими судьей и народными заседателями. После возобновления судебного следствия был заменен судья с Дмитрия Цыкало на Петра Орлова. Второе заседание прошло сначала и оно было почти индентичным первому: те же допросы и вопросы. Пострадавшие военнослужащие почти ничего нового не сообщили суду.





19 мая был вынесен приговор по делу. По ч. 2 ст. 293 УК Тихона Осипова приговорили к 4 годам колонии, по ч. 1 ст. 400 — до 1 года, по ч. 1 ст. 14 и ст. 362 — до 10 лет, суммарно — 11 лет лишения свободы. Моральный ущерб потерпевшим военнослужащим в общей сумме 1300 рублей он возместил до суда.