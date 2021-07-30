В Латвии завели дело о захвате самолета Ryanair в Минске





Ранее она проводила проверку, поскольку на борту были двое латвийских граждан. Пока в полиции не комментируют ситуацию, поэтому не известно, будет ли это дело расследовано в рамках международного сотрудничества.





Уголовное дело в Латвии завели по разделу УК о преступлениях против свободы, чести и достоинства. Этот раздел содержит нормы, предусматривающие ответственность "за похищение, незаконное лишение свободы и захват заложников".





23 мая в минском аэропорту приземлился пассажирский самолет Ryanair, летевший из Греции в Литву. Были задержаны Роман Протасевич и София Сапега, позже признанные политзаключенными.





Власти Беларуси заявили, что якобы получили сообщение о бомбе на борту самолета и сообщили об этом экипажу. Однако появилась информация, что произошло это раньше, чем на самом деле было получено письмо от "солдат ХАМАС".





После инцидента с самолетом Ryanair ЕС, Украина закрыли свое небо для белорусских авиакомпаний. Ответом Евросоюза на действия властей Беларуси стали секторальные экономические санкции.





Международная организация гражданской авиации проводит расследование инцидента с самолетом. Недавно стало известно, что диспетчер, который сажал самолет, уехал с семьей за границу.