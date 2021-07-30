"Раньше вашими работодателями были нацисты"

Всё изменилось в мае этого года, когда мэр Риги Мартиньш Стакис во время Чемпионата мира по хоккею заменил белорусский государственный красно-зелёный флаг на бело-красно-белый.





Что пропаганда сейчас говорит о Латвии и как пытается манипулировать зрителем?







