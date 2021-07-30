Проект «ИМЕНА» запустили в апреле 2016 года. За это время с его помощью тысячи людей смогли поддержать десятки организаций, которые решают социальные проблемы в стране.





В конце июля стало известно, что власти ликвидируют «ИМЕНА». Счета благотворительной платформы заморожены. А это значит, что сотни людей не получат финансовой поддержки, на которую очень рассчитывали. Zerkako.io поговорило с теми, кому «ИМЕНА» помогали делать добро, и узнало, как они сейчас будут выкручиваться.





Команда проекта «Нити дружбы». Артем Головий в центре. Фото с сайта niti-d.by

За пять лет работы «ИМЕНА» помогли более чем 40 социальным проектам. Издание «Наша Ніва» посчитало, что с 2018 года время неравнодушные люди собрали через платформу 2,8 миллиона рублей.





750 тысяч из них ушло, например, на оплату нянь, которые в больницах присматривают за младенцами-сиротами. 326 тысяч — на поиски пропавших людей, 304 тысячи — на домики для детей с онкологией, где они могут жить вместе с родителями.





Среди тех, с кем сотрудничали «ИМЕНА», — «Нити дружбы» . Этот проект помогает детям-сиротам найти патронатных воспитателей. А если проще — взрослых, которые станут им друзьями, подскажут советом, научат готовить, ходить за покупками, тратить деньги.





— Мама воспитывала нас с братом одна. Когда мне было 13 лет, мамы не стало. После похорон ее подруга сказала мне: «Артем, в любое время ты можешь обратиться ко мне за помощью», — Артем Головий, директор центра помощи детям-сиротам «Нити Дружбы» начинает нашу беседу со своей истории. — Дедушка с бабушкой взяли над нами опеку, заботились о нас, но все равно, мне нужен был тот, кто смог бы поговорить со мной, как мама. Ее подруга и стала таким человеком, так что я на своем опыте знаю, как важно ребенку ощущать плечо небезразличного взрослого.





Личная история и подсказала идею «Нитей дружбы». В 2014-м Артем победил с ней на Social Weekend — крупнейшем в стране конкурсе социальных проектов. После победы, рассказывает, появились бизнесмены, которые его поддержали, но потом партнеры «перегорели». Стало сложнее, и вдруг телефон Артема зазвонил. Набирали из краудфандинга «Толока».





— Сказали, открываются «ИМЕНА», и они хотели бы о вас написать, — вспоминает собеседник, с чего все началось. — С журналистами платформы мы сразу нашли точки взаимопонимания. В своих статьях они рассказывали про наши успехи, воспитанников, проекты так, что белорусы ощутили важность "Нитей дружбы" и стали нас поддерживать. Теперь около 75 процентов денег, на которые мы существуем, приходят через «ИМЕНА». В июне, например, с помощью платформы пожертвования нам перевели 234 человека.





Жертвовать с помощью «ИМЕН» было максимально просто. Можно, например, прочитав статью, разово перевести проекту какую-то сумму. Или оформить подписку, и тогда обозначенные деньги сами ежемесячно списывались с карты человека.





— Деньги поступали на «ИМЕНА», затем они каждый месяц отдавали их нам. И мы на них организовывали свою работу, — объясняет собеседник.





В год для «Нитей дружбы» через платформу собирали до 50 тысяч рублей. На эту помощь работает команда из шести человек: психолог, два социальных педагога, SMM-менеджер, бухгалтер и директор, оплачивается аренда офиса, проводится обучение патронатных воспитателей и работа с ними. Патронатные воспитатели, их 49, заняты в проекте безвозмездно.





— С детьми они встречаются еженедельно. Остальные сотрудники команды заняты в проекте на постоянной основе, а когда человек уделяет чему-то так много времени, это не должно быть волонтерством, — рассуждает Артем. — Да и я как директор не хотел бы видеть психолога в своей команде как волонтера. Ответственность такого специалиста ничем не закреплена, и в любой момент он может сказать «у меня дела» и уйти. Как мне тогда быть? Искать нового человека? А так у нас рабочие взаимоотношения.









Как проект будет существовать дальше, директор точно не знает. Говорит, у него как у руководителя есть немного средств, которые он держал на случай ЧП. Этого запаса, предполагает, хватит на месяц.





— В пятницу мы соберемся с командой, будем решать, что делать. Закрываться я не намерен, — делится он планами на ближайшее будущее. — Думаю, в августе мы через свои соцсети начнем активно обращаться к тем, кто был подписан на нас через «ИМЕНА». У нас тоже есть сайт, где можно оформить подписку, предложим людям перейти туда. Но пока через наш сайт подписку оформили только четыре человека.





За время работы, говорит Артем, «ИМЕНА» стали буфером доверия между проектами, которые помогают решать социальные проблемы, и людьми, которые готовы жертвовать на это деньги.





— В 2014-м, когда проект только стартовал, было очень сложно. К тому моменту люди наелись мнимой благотворительности. Казалось, деньги уходят непонятно куда. «ИМЕНА» же, по сути, сломали этот стереотип. Они все делают открыто, выносят сметы на всеобщее обозрение, — поясняет принцип работы платформы Артем. — Все это помогло им заслужить большое доверие со стороны белорусов.





— Если так случится, что без «ИМЕН» люди перестанут «донатить» ваш проект, дети-сироты и их патронатные воспитатели перестанут общаться?





— Нет, проект мы строим так, чтобы дети и взрослые дружили и общались, несмотря ни на что, — отвечает собеседник. — Однако мы больше не сможем проводить для воспитателей супервизии — встречи, где они со специалистами разбирают проблемы, с которыми столкнулись, а также искать и обучать новых воспитателей.





Оформить подписку на проект «Нити дружбы» можно здесь.





«Закрывать проект я пока не собираюсь»

Сергей Ковган, командир ПСО «Ангел», сбор средств не единственное, чем помогают «ИМЕНА». С 2017-го с «ИМЕНАМИ» сотрудничает и поисково-спасательный отряд «Ангел» . В 2020-м с помощью платформы для поисковиков собрали более 73 тысяч рублей. Эти деньги, например, пошли на обслуживание и ремонт машин и оборудования, зарплату водителя, аренду офиса. Однако, рассуждает, командир ПСО «Ангел», сбор средств не единственное, чем помогают «ИМЕНА».





— Мало дать человеку удочку, нужно научить его ловить рыбу, — образно поясняет свою мысль собеседник и говорит, что сотрудники платформы помогают комплексно развить проект. — Мы собирались для обсуждений. Они, например, спрашивали: как ведутся поиски, чего нам не хватает, чтобы быть более эффективными и оперативными. Я называл, приводил доводы. Они советовали, как улучшить ситуацию.





Во время таких обсуждений появилась идея привлечь к проекту узкопрофильных специалистов.





— Раньше все волонтеры оказывали помощь только в свободное от работы время. Но когда экстренно нужно выехать на поиски, есть специалисты, без которых не обойтись, а ждать, пока эти люди освободятся, времени нет, — поясняет Сергей Ковган и останавливается на примере: — Специально под поисковые мероприятия у нас автомобиль перепрофилирован в штаб. Но права на грузовое авто есть далеко не у каждого. У меня их тоже нет. Поэтому пока у нас не было штатного водителя, в начале поисков требовалось времени, чтобы найти того, кто сядет за руль такой машины.





Проект "Ангел" поддерживают юрлица и обычные люди, которые перечисляют деньги через сайт ПСО. Однако основную сумму на жизнь отряда собирали через «ИМЕНА». Как проект, который за пять лет помог найти живыми более 250 человек, будет работать дальше, Сергей не знает.





— На днях я уже переговорил с одним из специалистов. Пояснил, если ситуация не разрешится, нам придется его сократить, — описывает происходящее собеседник, которому теперь понадобится заниматься не только поиском людей, но и искать финансирование для отряда. — Закрывать проект я пока не собираюсь.





«На перечисленные от „ИМЕН“ деньги мы в среднем кормим от 70 до 100 человек в день, и так пять раз в неделю»

Елена Пугачева, координатор по общим вопросам проекта « — После новости о ликвидации «ИМЕН» мы в полной растерянности! — не скрывает эмоцийкоординатор по общим вопросам проекта « Помощь бездомным », который почти пять лет совместно с «ИМЕНАМИ» реализует общественное объединение «Отклик».





Уточним, «Отклик» занимается благотворительностью по разным направлениям. «Помощь бездомным» — одно из них. За время сотрудничества с «ИМЕНАМИ» на проект было собрано более 169 тысяч рублей. В 2020-м в поддержку тех, у кого нет крыши над головой, через платформу люди «задонатили» более 65,5 тысячи, хотя по смете нужно было 54 тысячи. Остаток перешел на 2021-й год.





— Наш проект нацелен прежде всего на то, чтобы накормить бездомных, — поясняет Елена. — На перечисленные от «ИМЕН» деньги мы закупаем продукты, готовим горячие обеды и кормим в среднем от 70 до 100 человек в день, и так пять раз в неделю. Люди получают у нас первое и второе.





На средства, которые собирают через «ИМЕНА», проект также оплачивает аренду помещения, где раздают еду, работу повара, кухонного рабочего и бухгалтера.





— А еще, работая с бездомными, мы увидели такую проблему: у многих нет паспорта! Утерян, украден, истек срок действия… А если нет паспорта, то человек не может ничего — ни трудоустроиться, ни попасть к врачу, ни переночевать в Доме ночного пребывания… Именно поэтому мы стали помогать бездомным людям уплачивать обязательную госпошлину за изготовление паспорта, а также госпошлину за регистрацию по месту жительства (минских бездомных временно, сроком на 1 год, регистрируют по адресу государственного учреждения «Дом ночного пребывания»), — останавливается на нюансах Елена. — Госпошлина за паспорт сейчас составляет 29 рублей, а за временную регистрацию, которую надо ежегодно продлевать, — 14,5 рубля. Суммы вроде бы небольшие, но проблемы с оплатой госпошлин возникали у такого количества бездомных, что в прошлом году эта статья расходов составила 1275 рублей.





— В прошлом году «ИМЕНА» собрали на ваш проект даже больше, чем нужно. Как думаете, почему люди так откликнулись?





— Журналисты «ИМЕН» умело и с душой пишут о проектах, читаешь — и у самого слезы наворачиваются. А читатели платформы — это люди с добрым сердцем. Поэтому мы не переживали, что, предположим, в следующем месяце нам не будет перечислена нужная сумма, — отвечает собеседница. — Сейчас как спасение «ИМЕНА» запустили в соцсетях и на своем сайте информацию с расчетными счетами организаций, реализующих проекты, но лично я думаю, что люди на это не сильно откликнутся. Человек хорошо помогает тогда, когда это просто. Оформить подписку на проект через пару кликов на сайте «ИМЕН» было удобнее, чем, например, ежемесячно помнить о том, что надо зайти в интернет-банкинг, выбрать назначение платежа, заполнить предлагаемые формы, ввести реквизиты получателя… Это возможно, но некомфортно.





— Что будет теперь с проектом «Помощь бездомным»?





— Деньги у нас остались только на месяц, чтобы мы смогли выполнить свои обязательства по оплате труда занятого в проекте персонала, — с грустью и сожалением рассказывает Елена и говорит, что раздавать обеды они пока продолжают. — У нас еще остались продукты, оплаченные ранее, а также есть запасы овощей, которые пожертвовало одно из фермерских хозяйств. А что дальше, я не знаю. Но мы не опускаем руки, просим наших партнеров, с которыми работаем по другим гуманитарным направлениям, экстренно поддержать проект.



