







Мошенники, как и раньше, звонят в мессенджере Viber и представляются сотрудниками банка. Однако теперь они говорят, что с карты человека прямо сейчас списываются деньги - идет оплата товаров в интернет-магазине, а чтобы предотвратить операцию, нужно установить программу удаленного доступа на свой мобильный телефон, чтобы лжесотрудники банка могли вернуть деньги.





После установки программы и выполнения всех просьб мошенников, начнется списание средств с карты.





Так кибермошенникам удалось похитить более 4000 рублей у женщины из Гродно, несмотря на то, что потерпевшая относительно вовремя опомнилась и заблокировала карту.





Напомним, в начале текущего года участились случаи краж денежных средств мошенниками через звонки в приложении Viber. Поэтому компания Viber выпустила обновление мессенджера, в котором добавила функцию «Защита от лишних звонков», которая предостерегает граждан от нежелательных звонков.