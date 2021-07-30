Институт Гете прекращает свою работу в Беларуси
Институт Гете в Беларуси закрывается, об этом организация сообщила на своей странице в Facebook.
Руководитель института Якоб Рачек написал, что в последнее время пришлось заниматься прекращением проектов в сфере языка и образования, а также работы библиотеки.
"Мы сопровождали целые поколения в изучении немецкого языка и тем самым открывали для них новые профессиональные и личные шансы. Вместе с большим количеством деятелей культуры мы наполняли жизнью культурный диалог между нашими странами. И мы создали в центре Минска место, где можно было вместе учиться, читать, разговаривать и праздновать", - говорится в сообщении.
Директор напомнил, что Институт Гете посадил в Беларуси более 100 деревьев гинкго, которые являются символом дружбы, доверия и сотрудничества.
"Но гинкго символизирует также и что-то другое, ведь, будучи настоящим ископаемым, оно пережило многие кризисы последних 400 миллионов лет. Наши деревца перетерпят тяжелые времена…", - написал Якоб Рачек.
Институт Гете - германская неправительственная организация, целью которой является популяризация немецкого языка, культуры, традиций.Работал в Беларуси с 1993 года. На базе Института были организованы курсы изучения немецкого языка, проходили семинары для преподавателей немецкого, выставки, кинопоказы, концерты. Институт Гете работает в 97 странах мира.30 июня 2021 года МИД Беларуси потребовали от Института в течение месяца прекратить деятельность в Минске.В ответ внешнеполитическое ведомство Германии распространило заявление, в котором выразило сожаление по поводу решения белорусской стороны.Накануне белорусские власти заявили о намерении предпринять ответные действия на принятие очередного пакета санкций в отношении официального Минска со стороны Европейского Союза.
12:20 30/07/2021
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