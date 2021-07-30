БАЖ призывает срочно госпитализировать арестованного коллегу

Белорусская ассоциация журналистов призвала власти страны перевести находящегося под стражей журналиста Андрея Скурко в гражданскую больницу, чтобы он мог пройти курс лечения от пневмонии, вызванной коронавирусом.









Ассоциация сообщила, что подала запрос в пенитенциарное управление Министерства внутренних дел и Министерство здравоохранения с просьбой срочно госпитализировать Скурко, возглавляющего отдел рекламы и маркетинга газеты «Наша Нива».





Скурко, который занимал пост главного редактора газеты с 2006 по 2017 год, был арестован три недели назад и находится в следственном изоляторе в Минске.





На этой неделе «Наша Нива» сообщила, что Скурко был переведен в медицинскую часть СИЗО со «структурными изменениями в легких», а его сокамерники помещены в карантин, поскольку предполагается, что Скурко заразился коронавирусом во время пребывания под стражей.





Добавим, что у Андрея Скурко в 2017 году был диагностирован диабет, то есть он находится в группе риска по COVID-19, то есть даже на свободе его жизни и здоровью угрожала бы серьезная опасность.































