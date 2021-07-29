Полковник из Гродно возглавит милицию в Гомеле

До этого он занимал должность первого заместителя руководителя УВД Гродненского облисполкома-руководителя криминальной милиции, сообща ет БЕЛТА.





Александр Шестайло выступал перед гродненцами на площади Ленина 14 августа. Тогда на вопрос горожан, за что задерживали и избивали людей, ожидавших осужденных возле РОВД, он ответил: «Cотрудники милиции действовали в соответствии с оперативной обстановкой». Толпа ответила криками: «В отставку!».





В Гомеле Шестайло занял пост Александра Васильева, которого Лукашенко назначил главой Академии МВД.





Другие новые назначения в Гродно

Назначенный 30 апреля начальником УВД области Дмитрий Резенков согласно указа Лукашенко вошел в состав Гродненского облисполкома. До этого Дмитрий Резенков занимал должность первого заместителя начальника УВД Витебского облисполкома — начальника криминальной милиции. Бывший руководитель Гродненской областной милиции Вадим Синявский в марте был назначен министром по чрезвычайным ситуациям, пишет ru.hrodna.life



