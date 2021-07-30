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В ООН сообщили о росте убийств людей с альбинизмом из-за пандемии

Пандемия коронавируса привела к росту числа убийств людей с альбинизмом, говорится в заявлении независимого эксперта ООН по защите прав лиц с альбинизмом Икпонвосы Эро, передает РИА Новости.


Как пояснила эксперт ООН, из-за вызванного пандемией кризиса некоторые люди, оказавшиеся в нищете, обратились к колдовству в надежде быстро разбогатеть.

"Несмотря на прогресс во многих областях, я была глубоко опечалена заметным увеличением числа зарегистрированных случаев убийств или нападений на людей с альбинизмом из-за ошибочного убеждения, что использование частей их тела в зельях может принести удачу и богатство. Что еще более трагично, большинство жертв - дети", - говорится в заявлении эксперта.

Как отмечает ООН, по сообщениям, лица, страдающие альбинизмом, сталкиваются с дискриминацией и стигматизацией по всему миру, информация о случаях физических нападений на подобных людей, поступает в основном из стран Африки. Сообщается, что ООН получает слишком мало информации из других регионов, таких как Южная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион. Однако, по некоторым сообщениям, в Китае и других азиатских странах детей-альбиносов часто бросают их родители.

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