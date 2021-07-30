Появились подробности о штамме коронавируса "лямбда"









Они указывают, что лямбда-штамм обладает мутацией, которая обеспечивает "уклонение" от нейтрализующих антител.





Вариант коронавируса "лямбда" был впервые выявлен в Перу в 2020 году. В июле в ВОЗ сообщили о распространении этого штамма более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке.



