Появились подробности о штамме коронавируса "лямбда"
Штамм коронавируса "лямбда", получивший распространение в Южной Америке, обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету, выяснили японские ученые, препринт исследования опубликован на ресурсе bioRxiv, пишет РИА Новости.
Они указывают, что лямбда-штамм обладает мутацией, которая обеспечивает "уклонение" от нейтрализующих антител.
Вариант коронавируса "лямбда" был впервые выявлен в Перу в 2020 году. В июле в ВОЗ сообщили о распространении этого штамма более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке.
08:32 30/07/2021
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