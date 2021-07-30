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К 1 сентября во всех школах Минска установят турникеты и дополнительные камеры. И вот зачем

В Минске принимают меры по усилению безопасности детей в учреждениях образования, рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в комитете по образованию Мингорисполкома.

До 1 сентября все детские учреждения необходимо оборудовать пропускными системами. Также установят дополнительные видеокамеры. А в перспективе планируется заключать договоры с Департаментом охраны МВД, чтобы сотрудники ведомства дежурили в школах в дневное время, обеспечивая безопасность. В данный момент этот вопрос прорабатывается.

Сегодня практически все столичные школы оборудованы системой видеонаблюдения. Но к новому учебному году в каждой появятся еще две дополнительные камеры, информация с которых будет аккумулироваться в республиканской базе данных МВД. Это суперсовременные устройства, которые способны благодаря специальному ПО, например, распознавать лица и даже считывать эмоции. А вдруг на пороге школы окажется человек с признаками агрессии?

Кроме того, по словам председателя комитета по образованию Мингорисполкома Натальи Проскуровой, к новому учебному году во всех столичных школах будут установлены турникеты. С этой задачей полностью справились учреждения образования Советского района. Завершаются работы по монтированию систем доступа в Ленинском и Заводском. В остальных это будет сделано в течение августа. Единого стандарта, каким должен быть турникет, нет. Школа самостоятельно определяет вид и модель оборудования в зависимости от наполняемости учреждения, размера входной группы, фойе. Поэтому в городе есть примеры установки систем доступа со считывателями лиц, отпечатков пальца и более традиционный вариант — со считывателем электронных карт.

Помощь школам в приобретении систем доступа оказывают коммунальные службы города: спонсорские средства выделили «Горремавтодор», «Минскзеленстрой», «Минскводоканал».Участвуют в этом и другие предприятия, в том числе негосударственной формы собственности.

— Как и прежде, в учреждениях общего среднего образования для родителей будут действовать правила посещения. Личное общение с администрацией и педагогами всегда будет доступно, надо лишь предварительно согласовать свой приход. Скорректирован график приема граждан директорами: проводят в определенные даты как в первую, так и во вторую смену, а также в субботу. Время можно подобрать удобное, — рассказала Н. Проскурова.

Безопасность в дошкольных учреждениях сегодня обеспечена. Есть вахтеры и сторожа, их рабочие места оборудованы кнопкой экстренного вызова милиции. Утром и вечером родители приводят и забирают детей, все остальное время калитки детских садов заперты.

Остается свободным доступ на территорию школ — для посещения спортивных площадок и физкультурных комплексов. Все горожане могут пользоваться ими. Они открыты с 6–7 утра и до позднего вечера. Здесь минчане занимаются спортом, отдыхают, мамы проводят время с детками. Правда, такой свободный доступ не всегда положительно сказывается на материально-технической базе школы. Каждый новый учебный год начинается с восстановления и ремонта оборудования, покрытий спортивных площадок. Жителям необходимо бережнее относиться к инвентарю.
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