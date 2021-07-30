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На литовский полигон привезли первых мигрантов

29 июля на полигон в Руднинкай привезли первых мигрантов, сообщает портал Delfi. Представители властей сейчас точно не смогли сказать, сколько людей разместят в палаточном лагере.

В лагерь будут перевозить в основном одиноких мужчин, которые находятся на заставах.

Семьи стараются размещать в стационарных зданиях.

В Руднинкай на этой неделе разгорелся конфликт. Местные жители 26 июля блокировали проезд к полигону, узнав, что там планируют разместить 1500 мигрантов. Сейчас страсти поутихли, сообщается, что с жителями достигнута договоренность. Жителям обещали, что для начала на полигоне поселят 300 мигрантов, пишет Наша Нива.
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