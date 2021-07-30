На литовский полигон привезли первых мигрантов

В лагерь будут перевозить в основном одиноких мужчин, которые находятся на заставах.





Семьи стараются размещать в стационарных зданиях.





В Руднинкай на этой неделе разгорелся конфликт. Местные жители 26 июля блокировали проезд к полигону, узнав, что там планируют разместить 1500 мигрантов. Сейчас страсти поутихли, сообщается, что с жителями достигнута договоренность. Жителям обещали, что для начала на полигоне поселят 300 мигрантов, пише т Наша Нива.



