На литовский полигон привезли первых мигрантов
29 июля на полигон в Руднинкай привезли первых мигрантов, сообщает портал Delfi. Представители властей сейчас точно не смогли сказать, сколько людей разместят в палаточном лагере.
В лагерь будут перевозить в основном одиноких мужчин, которые находятся на заставах.
Семьи стараются размещать в стационарных зданиях.
В Руднинкай на этой неделе разгорелся конфликт. Местные жители 26 июля блокировали проезд к полигону, узнав, что там планируют разместить 1500 мигрантов. Сейчас страсти поутихли, сообщается, что с жителями достигнута договоренность. Жителям обещали, что для начала на полигоне поселят 300 мигрантов, пишет Наша Нива.
08:20 30/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение