Заболеваемость COVID-19 в области сейчас находится на уровне 25 % от пиковой нагрузки в период второй волны.





Об этом 29 июля рассказал первый замначальника облздрава Андрей Корнелюк на заседании облисполкома, сообщает БЕЛТА.





По его словам, в медучреждениях региона достаточно лекарств и СИЗов, около 500 коек находятся в режиме готовности.

Пациентов с коронавирусом госпитализируют в Брест, Пинск и Барановичи.

Вирус стал тяжелее и агрессивнее, – отметил Корнелюк.

Единственным способом обезопасить население, по мнению замначальника облздрава, является создание иммунной прослойки, для чего нужно прививаться.

Как идет вакцинация на Брестчине

По словам вице-губернатора Геннадия Борисюка, первой дозой вакцины привили 172 000 жителей Брестчины, что составляет 12,9 % населения.





113,5 тысячи человек, или 8,5 % населения, прошли полный курс вакцинации.





Привито 78 % медиков, 69,8 % соцработников, 43 % педагогов.







