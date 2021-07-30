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«Вирус стал тяжелее и агрессивнее». В облздраве рассказали о ситуации с COVID-19 на Брестчине

В главуправлении по здравоохранению Брестского облисполкома рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе.

Заболеваемость COVID-19 в области сейчас находится на уровне 25 % от пиковой нагрузки в период второй волны.

Об этом 29 июля рассказал первый замначальника облздрава Андрей Корнелюк на заседании облисполкома, сообщает БЕЛТА.

По его словам, в медучреждениях региона достаточно лекарств и СИЗов, около 500 коек находятся в режиме готовности.
Пациентов с коронавирусом госпитализируют в Брест, Пинск и Барановичи.
Вирус стал тяжелее и агрессивнее, – отметил Корнелюк.
Единственным способом обезопасить население, по мнению замначальника облздрава, является создание иммунной прослойки, для чего нужно прививаться.
Как идет вакцинация на Брестчине
По словам вице-губернатора Геннадия Борисюка, первой дозой вакцины привили 172 000 жителей Брестчины, что составляет 12,9 % населения.

113,5 тысячи человек, или 8,5 % населения, прошли полный курс вакцинации.

Привито 78 % медиков, 69,8 % соцработников, 43 % педагогов.

Борисюк отметил, что в Бресте и Брестском районе, а также в Кобринском районе темпы вакцинации недостаточные, пишет Белновости.
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