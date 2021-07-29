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При попытке выехать из Беларуси задержали гродненца, который заменил флаг на Кургане Славы

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за надругательство над госфлагом.

Гродненца задержали пограничники при попытке покинуть Беларусь. Фото: стоп-кадр | видео МВД

В пресс-службе МВД рассказали о задержании жителя Гродно, которого подозревают в надругательстве над государственным флагом Республики Беларусь.

Сообщается, пишет kp.by, что правонарушение 41-летний гродненец совершил 11 июля. Ночью он приехал на велосипеде к Кургану Славы в Гродно и заменил госфлаг на полотно бело-красно-белого цвета.

- Опустил флаг, свернул его аккуратно, прикрепил на стяжку и сверху повесил бело-красно-белый, - описал свои действия обвиняемый мужчина на видео МВД.

В отшении 41-летнего жителя возбудили уголовное дело за надругательство над госфлагом. Фото: стоп-кадр | видео МВД

В среду, 28 июля, пресс-служба силового ведомства сообщила, что мужчину задержали пограничники при попытке выехать из Беларуси.

Известно, что в отношении гродненца возбуждено уголовное дело за надругательство над госфлагом Республики Беларусь (ст.370 УК РБ). Максимальное наказание по данной статье - 3 года лишения свободы.
Источник: Надежда Бутович
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