Об этом Onliner рассказала белоруска Елена, несколько лет назад переехавшая в Сиде из Беларуси.





— Сейчас в местных чатах все говорят, что в округе горят дома, деревни, больница. Несколько человек погибло, — рассказывает Елена. — Мы сидим на чемоданах, готовые в любой момент к эвакуации. Пока вывозят людей из четырех районов города.





По словам белоруски, сначала в чатах жители не выражали испуга.





— Все хорохорились, высылая фото: у кого пожар лучше получится. Как к приключению отнеслись. Но проходит полчаса, и от писавшего человека поступает информация о возгорании дома. Мы слышим, как взрываются баллоны с газом: здесь же они стоят на кухнях, централизованного газа нет.





Сейчас мы будто на аэродроме живем. Вокруг летают вертолеты, набирая воду из моря для тушения. Три кота сидят под диваном: испугались шума. Сейчас уже просветы есть, возможно, с пожаром начинают справляться, а может, ветер изменился. Он последние сутки дует со страшной силой. И температура около 40 градусов. Еще вчера у нас была живая изгородь из цветов фиолетового цвета — они стали желтыми: сгорели буквально за ночь.





Местная власть делает все возможное, здесь много скорых, полиции, говорит Елена.