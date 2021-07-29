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Среди пострадавших от пожаров в курортных регионах Турции граждан Беларуси нет

По предварительной информации посольства Беларуси в Турции, среди пострадавших в результате пожаров в курортных регионах Турции белорусов нет, сообщает БелТА.

— Обращений с просьбой об оказании консульской помощи в посольство Беларуси в Турции не поступало, — подчеркнули в дипмиссии.

Там также обратили внимание, что телефон круглосуточной связи с белорусскими дипломатами можно найти на сайте посольства. Оно находится в постоянном контакте с компетентными органами Турции, представителями местных властей Антальи, почетным консулом Беларуси в этом регионе.

— По данным местных властей, основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска и им на данный момент ничего не угрожает. Эвакуация туристов с побережья пока не планируется, — добавили в дипмиссии.

В качестве рекомендаций для тех, кто находится в районах лесных пожаров, турецкая сторона предлагает собрать вещи со всем необходимым (документы, деньги, вода, питание) на случай возможной эвакуации. Из-за перебоев с электричеством, наблюдаемых в пострадавших районах, советуют зарядить телефоны и другие устройства коммуникации. Также предлагается информировать родственников и друзей о своем местонахождении и дальнейших планах.
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