— Обращений с просьбой об оказании консульской помощи в посольство Беларуси в Турции не поступало, — подчеркнули в дипмиссии.





Там также обратили внимание, что телефон круглосуточной связи с белорусскими дипломатами можно найти на сайте посольства. Оно находится в постоянном контакте с компетентными органами Турции, представителями местных властей Антальи, почетным консулом Беларуси в этом регионе.





— По данным местных властей, основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска и им на данный момент ничего не угрожает. Эвакуация туристов с побережья пока не планируется, — добавили в дипмиссии.





В качестве рекомендаций для тех, кто находится в районах лесных пожаров, турецкая сторона предлагает собрать вещи со всем необходимым (документы, деньги, вода, питание) на случай возможной эвакуации. Из-за перебоев с электричеством, наблюдаемых в пострадавших районах, советуют зарядить телефоны и другие устройства коммуникации. Также предлагается информировать родственников и друзей о своем местонахождении и дальнейших планах.