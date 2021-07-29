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В Беларуси в 2020 году заметно увеличилось количество заболеваний органов дыхания

Белстат опубликовал новый сборник «Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь», в котором не значится статистика по смертности, однако можно проследить рост количества инфекционных заболеваний.


В 2020 году 627 тысяч человек подхватили инфекционные заболевания, пишет МогилевОнлайн. Это на 300 тысяч больше, чем в 2019 году.

Что касается заболеваний органов дыхания, то оно увеличилось почти на 700 тысяч по сравнению с 2019 годом.

Ранее Белстат в этом сборнике публиковал информацию о смертности. Сейчас Беларусь является единственной страной в Европе, которая скрыла информацию о смертности за 2020 год.
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