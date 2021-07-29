+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Историки Андрей и Татьяна Мастыко — на свободе

Семья белорусских историков, о задержании которой стало известно 20 июля, на свободе. Как пишет телеграм-канал @by_culture, освобождены Андрей Мастыко и его жена Татьяна Мастыко. За решеткой они провели 10 суток.

Андрей и Татьяна Мастыко / t.me/by_culture​

По какому уголовному делу задерживали Мастыко, неизвестно. Обыск и задержание 19 июля провели сотрудники КГБ, передает Еврорадио. Адвоката в квартиру не пустили.

Татьяна Мастыко ранее возглавляла общественное объединение "Гісторыка".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]