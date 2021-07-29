Историки Андрей и Татьяна Мастыко — на свободе
Семья белорусских историков, о задержании которой стало известно 20 июля, на свободе. Как пишет телеграм-канал @by_culture, освобождены Андрей Мастыко и его жена Татьяна Мастыко. За решеткой они провели 10 суток.
Андрей и Татьяна Мастыко / t.me/by_culture
По какому уголовному делу задерживали Мастыко, неизвестно. Обыск и задержание 19 июля провели сотрудники КГБ, передает Еврорадио. Адвоката в квартиру не пустили.
Татьяна Мастыко ранее возглавляла общественное объединение "Гісторыка".
19:17 29/07/2021
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