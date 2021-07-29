Историки Андрей и Татьяна Мастыко — на свободе

Семья белорусских историков, о задержании которой стало известно 20 июля, на свободе. Как пишет телеграм-канал @by_culture, освобождены Андрей Мастыко и его жена Татьяна Мастыко. За решеткой они провели 10 суток.