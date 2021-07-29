О том, что предыдущий печатный номер был последним, сообщается на сайте издания. Редакция предлагает скачать свежий номер газеты в электронном виде.





«Информ-прогулка» была зарегистрирована в 1994 году журналистом Андреем Вышинским. Она стала единственным независимым источником информации в Лунинецком районе.





Вокруг издания сплотились журналисты, писатели, краеведы, которые по своим политическим взглядам не вписывались в формат госиздания. Газета была ожидаема в каждом доме.





И хотя в последние годы тираж газеты упал в разы, поскольку аудитория ушла в онлайн, у неё были свои приверженцы.





Все годы своего существования издание печаталось в Пинской типографии.





«Информ-прогулка» оставалась одним из немногих печатных СМИ, выходивших до последнего времени в стране.





До этого прекратили выпуск печатной версии «Рэгіянальная газета» (Молодечно), «Intex-press (Барановичи), «Брестская газета», «Народная Воля» и другие.





Напомним, в редакции «Информ-прогулки», как и в ряде других независимых региональных изданий, в черную для беларуских СМИ пятницу 9 июля прошел обыск.



















































