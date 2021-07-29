Вышла из дома к машине и исчезла: задержали блогера Анастасию Пилюгину
В Беларуси продолжается преследование за выражение гражданской позиции, ежедневно происходят аресты людей и обыски в их домах. В Минске задержана ведущая подкаста Dzigital, маркетолог и медиа-менеджер компании Eleven Анастасия Пилюгина.
29 июля утром в Минске задержали блогера Анастасию Пилюгину, маркетолога и медиа-менеджера в компании Eleven, ведущего подкаста dzigital. Об этом Радио Свабода сообщил ее парень.
Это случилось примерно в 11 часов: Анастасия вышла из дома к машине, которая стояла во дворе, за ноутбуком и исчезла. Ее телефон был выключен, но потом включился.
С помощью программы "локатор" на айпаде Анастасии Пилюгиной он увидел, что она где-то в переулке Козлова (на улице Козлова, 6а находится Управление КГБ в Минске). Звонки с телефона сбрасываются.
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15:57 29/07/2021
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