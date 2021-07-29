Заработал новый сайт "Нашай Нівы" - nashaniva.com
С 8 июля сайт "Нашей Нивы" не работал.
Его заблокировало Министерство информации по требованию Генеральной прокуратуры. За что, редакции неизвестно до сих пор — ни один госорган так и не прислал официальные претензии.
Все эти дни редакция работала над созданием нового сайта — nashaniva.com.
Как сказал из заключения главный редактор Егор Мартинович, национальный бренд должен работать, потому что "Наша Ніва" - это не Мартинович и Скурко, которых бросили в СИЗО, это сотни тысяч читателей.
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12:06 29/07/2021
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