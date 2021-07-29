В основном специалисты связывают нулевую смертность с высоким уровнем вакцинации и наступлением теплой погоды.





Однако некоторые эксперты полагают, что это может быть связано и с несвоевременной регистрацией смертельных случаев.





Ситуация с COVID-19 в Швеции

Всего в стране зарегистрировано около 1,1 миллиона случаев заражения коронавирусом и 14,6 тысячи летальных исходов.





Зимой и весной в Швеции был всплеск заболеваемости коронавирусом, с наступлением лета количество инфицированных стало снижаться.





Несмотря на приход индийского штамма «дельта», уровень заболеваемости остается невысоким, а с 22 июля не зарегистрировано ни одной смерти.





Специалисты считают, что дело не только в сезонном спаде заболеваемости, но и в высоком уровне вакцинации.





Первым компонентом вакцины привили уже 75% шведов, порядка 48% населения вакцинировали полностью.





Среди пожилых людей в возрасте от 65 лет уровень вакцинации еще более высок – 89%, пишет belnovosti.by



