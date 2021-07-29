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В Швеции люди перестали умирать от COVID-19. Трактор и водка ни при чем

С 22 июля в Швеции не зарегистрировали ни одного смертельного случая COVID-19.

В основном специалисты связывают нулевую смертность с высоким уровнем вакцинации и наступлением теплой погоды.

Однако некоторые эксперты полагают, что это может быть связано и с несвоевременной регистрацией смертельных случаев.

Ситуация с COVID-19 в Швеции

Всего в стране зарегистрировано около 1,1 миллиона случаев заражения коронавирусом и 14,6 тысячи летальных исходов.

Зимой и весной в Швеции был всплеск заболеваемости коронавирусом, с наступлением лета количество инфицированных стало снижаться.

Несмотря на приход индийского штамма «дельта», уровень заболеваемости остается невысоким, а с 22 июля не зарегистрировано ни одной смерти.

Специалисты считают, что дело не только в сезонном спаде заболеваемости, но и в высоком уровне вакцинации.

Первым компонентом вакцины привили уже 75% шведов, порядка 48% населения вакцинировали полностью.

Среди пожилых людей в возрасте от 65 лет уровень вакцинации еще более высок – 89%, пишет belnovosti.by
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