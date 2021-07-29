











По словам находившегося с ним в одной камере журналиста Олега Груздиловича, Андрей начал кашлять 18 июля, у него поднялась температура, ему дали парацетамол.





У Скурко — инсулинозависимый диабет. Он провел 13 дней на Окрестина без матраса, постели и при свете, без диабетической диеты и передач. Ковид смертельно опасен для диабетиков.



