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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

У задержанного нашанивца Андрея Скурко диагностировали пневмонию, вероятно, ковидного происхождения

Андрея Скурко доставили в медсанчасть сразу после перевода в Володарку, сообщает "Наша нива".




По словам находившегося с ним в одной камере журналиста Олега Груздиловича, Андрей начал кашлять 18 июля, у него поднялась температура, ему дали парацетамол.

У Скурко — инсулинозависимый диабет. Он провел 13 дней на Окрестина без матраса, постели и при свете, без диабетической диеты и передач. Ковид смертельно опасен для диабетиков.
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