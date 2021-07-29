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Сводка с пограничного "фронта": в Литве задержали еще 118 нелегалов из Беларуси

Литовские пограничники за среду задержали на границе с Беларусью 118 мигрантов, которые перешли ее в обход пунктов пропуска.


Общее число задержанных с начала года на границе уже составляет 3 145 человек, в том числе 2 484 мигранта были остановлены в июле. 

Основную часть из них составляют граждане Ирака, сообщает управление пограничной безопасности МВД Литвы.
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