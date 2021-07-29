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Три с половиной года усиленного режима запросил гособвинитель для гродненца за сцепку у «Молочного мира»

В суде Октябрьского района Гродно прошли судебные прения по делу сцепки у «Молочного мира» 6 сентября прошлого года. 38-летнего гродненца обвиняют в активном участии в массовых беспорядках и угрозе насилия к правоохранительным органам.




Государственный обвинитель Сергей Петрашко запросил у судьи наказание для Андрея Соколовского в виде лишения свободы на срок три с половиной года в колонии усиленного режима.

По мнению следствия, Соколовский «принял активное участие в несанкционированном массовом мероприятии, хватал сотрудников правоохранительных органов руками, призывал других участников акции к незаконным групповым действиям».

Потерпевшими на суде выступали 12 сотрудников ОМОНа. В целях их безопасности допрос производился за ширмой и под вымышленными фамилиями. 

5 сотрудников ОМОНа подали гражданские иски на возмещение морального вреда - каждый по 1000 рублей. С их слов, они «получили физические и нравственные страдания». Стоит отметить, что ни один из сотрудников не обращался за медицинской помощью.

В ходе судебного допроса потерпевшие путались в показаниях. 4 из них от моральных исков все же отказались.

Ожидается, что на следующей неделе обвиняемый Соколовский выступит в суде с последним словом.
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