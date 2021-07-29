











Государственный обвинитель Сергей Петрашко запросил у судьи наказание для Андрея Соколовского в виде лишения свободы на срок три с половиной года в колонии усиленного режима.





По мнению следствия, Соколовский «принял активное участие в несанкционированном массовом мероприятии, хватал сотрудников правоохранительных органов руками, призывал других участников акции к незаконным групповым действиям».





Потерпевшими на суде выступали 12 сотрудников ОМОНа. В целях их безопасности допрос производился за ширмой и под вымышленными фамилиями.





5 сотрудников ОМОНа подали гражданские иски на возмещение морального вреда - каждый по 1000 рублей. С их слов, они «получили физические и нравственные страдания». Стоит отметить, что ни один из сотрудников не обращался за медицинской помощью.





В ходе судебного допроса потерпевшие путались в показаниях. 4 из них от моральных исков все же отказались.





Ожидается, что на следующей неделе обвиняемый Соколовский выступит в суде с последним словом.