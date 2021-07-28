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Соседов признался, как попал на «Славянский базар в Витебске» несмотря на запрет, и где ему делали операцию после травмы

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что благодаря вмешательству каких высокопоставленных лиц ему далось урегулировать вопрос с аккредитацией на «Славянский базар в Витебске». Вероятно, теперь он согласится и на участие в белорусском «X-Factor».

Сергей Соседов появился на «Славянском базаре в Витебске». Фото Сергея Серебро

Напомним, что перед фестивалем господин Соседов заявил, что его не аккредитовали на «Славянский базар-2021», потом внезапно появился на концертах в Летнем амфитеатре, после чего также внезапно исчез.

Теперь музыкальный критик, который после полученной на «Славянском базаре в Витебске» травмы, передвигается на костылях, рассказал в facebook перипетии своей поездки на фестиваль.

Оказывается, его гневный пост с призывом бойкотировать витебский музыкальный форум прочитали в «Белтелерадиокомпания» и администрации Лукашенко. Представители этих двух структур, по словам Соседова, и вступились за него.

— Мне позвонили из высоких кабинетов, принесли извинения и сказали, чтобы я собирался ближайшим рейсом в Минск, а там меня встретит водитель и отвезёт в Витебск. Я был несколько шокирован таким звонком и поначалу думал, не провокация ли это. Но решил, что я не политик, не оппозиционер, и вряд ли кто в Беларуси будет устраивать жесткие козни против меня, — пишет бывший опальный журналист.

Также он отмечает, что положительную роль сыграла его востребованность в качестве ведущего шоу «X-Factor»:

— Безусловно, сыграло роль и то, что «Белтелерадиокомпания» была крайне заинтересована в моем участии в белорусском «Х-Факторе», но я долго не мог дать положительного ответа — боялся. В общем, у меня в Минске оказались очень высокие покровители, что, конечно, меня приятно удивило.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что, скорее всего, Сергей Соседов уже дал согласие на участие в белорусской версии шоу «X-Factor».

Впрочем, поездки в Витебск господин Соседов опасался не зря. Опасность, однако, таилась не в мстительности местных чиновников, а в неких упражнениях, делая которые в гостиничном номере музыкальный критик получил травму.

— 19 июля, находясь в номере отеля в Витебске, я делал приседания (я периодически выполняю набор физических упражнений — приседаю, отжимаюсь, делаю наклоны и заклоны, повороты туловища, дыхательную гимнастику по методу Стрельниковой и т.д.) и во время движения услышал резкий звук «кххххх…» и ощутил сильный удар палкой по пятке. Но, поскольку в номере я был один, то понимал, что ударить, да ещё по пятке, меня никто не мог. По стопе и голени разлилась сильная боль, я стал кричать и лёг на диван. Через 10 минут боль стала утихать, но когда я попытался в ать, то первый же шаг правой ногой отозвался болью — стало ясно, что жизнь моя не будет прежней и без врача мне не обойтись. На моё счастье, тут ко мне постучался коллега из Петербурга Степан, который помог мне дойти до отельного медпункта. Там мне вызвали «скорую», затем отвезли в витебскую горбольницу, сделали рентген, и диагноз был поставлен мгновенно — закрытый разрыв ахилового сухожилия, — описывает приключившееся с ним в Витебске несчатье Соседов.

В результате Сергея Соседова прооперировали в Витебской больнице скорой медицинской помощи. Специалистам и всему персоналу которой он выссказывает благодарность.

Результатом поездки на юбилейный «Славянский базар в Витебске» для Соседова стала, по его словам, загипсованная на 2/3 нога. Теперь он передвигается на костылях, которыми уже натер мозоли на руках.

Пост Сергея Соседова о его злоключениях в Витебске, размещенный в facebook, набрал уже сотни сочувственных лайков.
Vitebsk.cc
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