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Жителям Нью-Йорка будут давать $100 за прививку от Covid-19

Жители Нью-Йорка будут получать вознаграждение за первую прививку от коронавируса, заявил мэр Билл Де Блазио.

В заявлении говорится, что прошедшим вакцинацию будет предоставлена возможность оформить дебетовую карту, предоплаченную на сумму $100.

Однако, по информации администрации, можно получить и другие призы, например годовой абонемент в общественный театр, бесплатное посещение городских достопримечательностей, подарочные сертификаты или браслеты для бесплатного семейного отдыха в луна-парке.

Кроме того, получившие прививку становятся участниками главного розыгрыша. Можно выиграть проживание в лучших отелях города или получить $2,5 тыс. наличными, пишет Смартпресс.

Также стимулирующая программа от мэрии касается общественных и религиозных организаций. За каждого направленного на вакцинацию они получат на свой счет $100.
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