Жителям Нью-Йорка будут давать $100 за прививку от Covid-19

В заявлении говорится, что прошедшим вакцинацию будет предоставлена возможность оформить дебетовую карту, предоплаченную на сумму $100.





Однако, по информации администрации, можно получить и другие призы, например годовой абонемент в общественный театр, бесплатное посещение городских достопримечательностей, подарочные сертификаты или браслеты для бесплатного семейного отдыха в луна-парке.





Кроме того, получившие прививку становятся участниками главного розыгрыша. Можно выиграть проживание в лучших отелях города или получить $2,5 тыс. наличными, пишет Смартпресс.





Также стимулирующая программа от мэрии касается общественных и религиозных организаций. За каждого направленного на вакцинацию они получат на свой счет $100.



